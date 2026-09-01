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Спорт Уик-Энд

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Как «Зенит» относится к отсутствию Вендела, выпавшего уже из второго матча подряд – мнение Зырянова

Как «Зенит» относится к отсутствию Вендела, выпавшего уже из второго матча подряд – мнение Зырянова

«Конечно, когда выпадает футболист команды, неважно, основной или игрок обоймы, который выходит на замену и помогает, это всегда проблема, - поделился председатель правления «Зенита» Константин Зырянов после торжественной линейки академии петербургского клуба в День знаний.

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