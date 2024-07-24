В Приморье госучреждение оказалось замешано в коррупционной схеме

В Приморском крае Дальневосточный филиал федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства», подведомственного Минтрансу России, оказалось замешано в деле о взяточничестве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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