На «Матч ТВ» извинились за видео со Смертиным: «Прямой эфир не дает возможности редактировать и убирать кадры»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин извинился за видео с бывшим капитаном сборной России Алексеем Смертиным, которое попало в прямой эфир во время матча FONBET Кубка России между петербургским «Зенитом» и махачкалинским «Динамо».
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