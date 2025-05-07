Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать результаты Победы

Россия и Китай будут вместе защищать результаты Победы во Второй мировой войне, в том числе международную систему на основе ООН и международного права, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 7 мая по прибытии в Москву.
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