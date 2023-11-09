Куда жаловаться алматинцам на плохую уборку в городе

В Алматы запустили новый канал для обращений по качеству уборки, передает inAlmaty.kz. В управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы сообщили о создании Whats Аpp-канала для приема обращений горожан по качеству уборки в городе.
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