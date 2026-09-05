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Эксперт Дуб: мошенники могут попасть в Госуслуги без кода из СМС от жертвы

Эксперт Дуб: мошенники могут попасть в Госуслуги без кода из СМС от жертвы

Мошенники могут получить доступ к Госуслугам через приложение-шпион или функцию демонстрации экрана, даже если жертва не назвала код из СМС.

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