ChatGPT оказался похож на мозг

Ученые Колумбийского университета и Института медицинских исследований имени Файнстейна Northwell Health установили, что современные большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, становятся все более схожими с нейронными процессами, происходящими в мозге человека во время обработки языка.
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