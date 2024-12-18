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ChatGPT оказался похож на мозг

ChatGPT оказался похож на мозг

Ученые Колумбийского университета и Института медицинских исследований имени Файнстейна Northwell Health установили, что современные большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, становятся все более схожими с нейронными процессами, происходящими в мозге человека во время обработки языка.

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