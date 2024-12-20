Премьер Камбоджи призвал прекратить распространять фальшивые новости

К коллективным усилиям по борьбе с нарушениями этических норм в медиа-индустрии Камбоджи, в том числе распространением фальшивых новостей, призвал премьер-министр страны Хун Мане, 20 декабря сообщает Khmer Times.
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