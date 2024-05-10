Главе пресс-службы Минобороны Украины пророчат отставку

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Глава управления прессы и информации в украинском министерстве обороны Илларион Павлюк может быть освобожден от должности 13 мая из-за недостаточной эффективности выполнения своих обязанностей.
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