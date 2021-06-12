Поздравление с Днем России Почетного Президента Федерации Бокса ДНР

Почетный Президент Федерации Бокса ДНР, Почетный гражданина города Горловка Армен Саркисян поздравляет с Днем России! В этот великий праздник Почетный Президент Федерации Бокса ДНР, Почетный гражданина города Горловка Армен Саркисян желает всем мирного и чистого неба! Пусть в ваших сердцах всегда будет солнце и праздник! Семьи будут счастливыми и здоровыми! Будьте всегда полны сил, энергии и желания исполнять свои мечты и достигать высот! Пусть ваше будущее будет счастливым, надежды светлыми и желания исполняются!.