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Вечерний Новосибирск

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Костюмированный Новогодний заплыв на сапах прошёл в Новосибирске

Шестой год подряд, любители летней водной активности на сапах проводят предновогодний заплыв. Как рассказал Евгений Попов президент федерации сап сёрфинга Новосибирской области для костюмированного сап парада, выбирают незамерзающую протоку реки Обь.

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