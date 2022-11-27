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Ванечек о 8 сэйвах после бросков Овечкина: «Знаю, что Ови хотел мне забить. Был сосредоточен на том, чтобы отразить все броски»

Витек Ванечек высказался о своих 8 сэйвах после бросков Александра Овечкина. «Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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