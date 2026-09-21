В Сасовском округе у мужчины конфисковали иномарку

44-летнего сасовца поймали за рулем в нетрезвом виде. Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ и лишил его водительских прав на два года.
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