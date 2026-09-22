🧒 В шести детских садах Крыма ведутся ремонтные работы и оснащение оборудованием В рамках национального проекта «Семья» работы завершены в детских садах «Ручеёк» в поселке Ленино, «Колосок-1» в селе Петровка Красногвардейского района.
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