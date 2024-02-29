С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз" с аппаратом "Метеор-М"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства была запущена с площадки 1С космодрома Восточный.
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