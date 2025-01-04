Эксперт рассказал о способах просыпаться легче в зимнее время

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава России Андрей Кондрахин 4 января рассказал «Известиям» о способах просыпаться легче в зимний период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии