Военное обозрение

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Глава МИД Украины Кулеба: Западные страны поставили недостаточно оружия для «окончательной победы» над Россией

Глава МИД Украины Кулеба: Западные страны поставили недостаточно оружия для «окончательной победы» над Россией

Запад не обеспечил Украину оружием в достаточной мере, Киеву не хватает имеющихся вооружений для окончательной победы.

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