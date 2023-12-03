Царукян в первом раунде нокаутировал Дариуша

Арман Царукян уверенно прошел четвертого номера рейтинга легкого веса. Ранним утром 3 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233, в главном событии которого встретились Арман Царукян и четвертый номер рейтинга легкого веса Бенеил Дариуш.