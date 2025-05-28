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Пересидеть впавшего в детство американского деда

Тут   меня  вчера   упрекнули, что я  какой-то совершеннейшей чушью интересуюсь в то время, как   нам  открыто угрожает Трамп, который на  днях в  своей  собственной  соцсети заявил, что его Владимир Путин «играет с огнём»:«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей,  я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ.

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