СБУ опять раскрыла «агентурную сеть ФСБ»: «Остапа понесло»

В Херсоне перестала действовать мощная и разветвленная агентурная сеть ФСБ России. Бравурный релиз пресс-центра Службы безопасности Украины от 22 июля увидел свет спустя 11 месяцев после предыдущего «разгрома шпионской сети» в том же Херсоне.