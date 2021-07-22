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СБУ опять раскрыла «агентурную сеть ФСБ»: «Остапа понесло»

СБУ опять раскрыла «агентурную сеть ФСБ»: «Остапа понесло»

В Херсоне перестала действовать мощная и разветвленная агентурная сеть ФСБ России. Бравурный релиз пресс-центра Службы безопасности Украины от 22 июля увидел свет спустя 11 месяцев после предыдущего «разгрома шпионской сети» в том же Херсоне.

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