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Воронежские новости

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В Воронежской области на ремонт гидротехнических сооружений потратят 37,5 млн

В Воронежской области на ремонт гидротехнических сооружений потратят 37,5 млн

Как сообщил заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, до конца года за счет средств областного бюджета будет проведен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений (ГТС) в Верхнехавском и Воробьевском районах, разработан проект ремонта плотины в Калаче, а также расчистка от кустарников и мусора пяти областных ГТС.

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