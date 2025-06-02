BI: НАТО планирует захватить аэродромы в случае конфликта с Россией

Страны НАТО планируют захватить аэродромы в случае конфликта с Россией, сообщает Business Insider. "Способность захватить взлетно-посадочную полосу и удержать позицию очень важна, как и способность выбить ее из-под контроля противника", — пишет издание.
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