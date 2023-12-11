Любит страстно! Фанаты обсуждают молодого поклонника Аллегровой

За певицей давно ухаживает мужчина, значительно младше нее. Ирина Аллегрова на концерте «Моя страна», посвященному 100-летию гражданской авиации, 2023 год Кадр из видео 1 КаналаВ последнее время народ практически ничего не слышит о 71-летней Ирине Аллегровой, которая была одной из главных звезд 90-х.