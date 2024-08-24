МИД РФ начал действовать, как только стало известно о задержании Дурова

В МИД РФ объяснили 5-tv.ru, что дипломатическая работа в связи с задержанием Павла Дурова началась сразу после поступившей информации об инциденте, задолго до обращения представителей Госдумы и без запроса представителей находящегося под стражей предпринимателя.
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