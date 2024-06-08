"Нельзя делать вид, что проблемы нет". Путин прошелся по лоббистам миграции

ВМ

Владимир Минаков

Так в Россию едут за деньгами, думая, что лопатой будут горы денег гребти. Причём, руководствуются разговорами от своих кишлачных соплеменников, что не имея ни образования, ни профессии, у русских можно сразу тысячи в день получать - курьерами, таксистами, торгашами овощей и шаурмы... А потом познали, что им и маткапитал дают, и садики-школы для детей бесплатно, и медицина, и проживание ( прописан один, а то и не прописан, а живут и пользуются услугами 8...12 чел.) почти бесплатно, так почему же не сесть на шею российским налогоплательщикам? Эту лабуду про братский народ, как мантру, щебечут, забывая, что уже прошло более 30 лет, сменилось поколение и в Россию едут молодые, никогда в Союзе не жившие и никаких "братских" взглядов к российскому народу не питающие. Едут не заработать, а хапнуть! Нужно предоставить возможность остаться тем мигрантам, которые трудятся на стройках и получат на это ходатайство от предприятий, имеют СНИЛС, патент на работу, оплачивает налоги и сборы. Остальных - на родину, с попутным ветерком.