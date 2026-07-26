20 часов непрерывного просмотра видео и 5,5 дней прослушивания музыки. OnePlus N6x получит большую батарею

Но она будет меньше, чем у ранее представленного OnePlus N6OnePlus официально подтвердила, что смартфон OnePlus N6x, официальная премьера которого состоится 31 июля, получит аккумулятор емкостью 7000 мА·ч.
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