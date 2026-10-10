Смог накроет Подмосковье: желтый уровень опасности объявлен

В Московской области с 18:00 16 сентября до 5:00 17 сентября метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, а из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности.
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