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МИД: без токсичных долларов и евро Россия расцветает, а Запад напоролся на собственные санкции

МИД: без токсичных долларов и евро Россия расцветает, а Запад напоролся на собственные санкции

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Россия адаптировалась к санкциям, а ее противники кусают локти Никакого санкционного блицкрига с быстрым разгромом российской экономики после февраля 2022 года не случилось.

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