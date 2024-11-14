МИД: без токсичных долларов и евро Россия расцветает, а Запад напоролся на собственные санкции

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Россия адаптировалась к санкциям, а ее противники кусают локти Никакого санкционного блицкрига с быстрым разгромом российской экономики после февраля 2022 года не случилось.
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