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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пьер ЛеБрюн: «Филадельфия» не рассматривает вариант отставки Токкета. В руководстве полагают, что молодежь подошла к сезону с большой самоуверенностью»

Журналист Пьер ЛеБрюн поделился мыслями о ситуации в «Филадельфии», которая проиграла все 8 матчей на старте сезона НХЛ .

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