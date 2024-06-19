“То ли спивается пацан, то ли его настолько завербовали”, – соотечественники беспокоятся за Максима Галкина*

Иноагент Максим Галкин* пошел по стопам экстремиста и террориста Алексея Панина* и просит забрать у него все медали, ведь главное, чтобы зрители были… Шокирующее признание проживающего на Кипре, а теперь в Юрмале Максима Галкина* вызывает сомнения в его адекватности.