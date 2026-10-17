Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 11 беспилотников, летевших в сторону столицы. «Системой ПВО Минобороны уничтожены 11 БПЛА, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.
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