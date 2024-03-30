Бессмертный полк России предложил почтить памяти погибших в теракте в «Крокус Сити Холл»

Бессмертный полк России предлагает всем россиянам разместить на своей странице в соцсетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля как символа нашей памяти и нашей поддержки родственникам погибших в теракте в «Крокус Сити Холл».
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