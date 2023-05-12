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Производитель российской бронетехники «Курганмашзавод» не сомневается в способности БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

Производитель российской бронетехники «Курганмашзавод» не сомневается в способности БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley

Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна эффективно бороться с западной бронетехникой, включая широко разрекламированные американцами БМП Bradley, поставленные Украине.

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