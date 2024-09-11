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Царьград

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Это рекорд: челябинец на "китайце" устроил массовое ДТП

Это рекорд: челябинец на "китайце" устроил массовое ДТП

В одном дорожно-транспортном происшествии пострадали семь автомобилей. Редкий пример того, как один водитель "собрал" своей машиной ещё шесть.

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