💧Как углубление и расчистка русел рек влияют на грунтовые воды Крыма Старший преподаватель кафедры геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского Григорий Прокопов в эфире «Радио Крым» заявил, что углубление и расчистка русел превращают реки в каналы.