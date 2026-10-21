💧Как углубление и расчистка русел рек влияют на грунтовые воды Крыма Старший преподаватель кафедры геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского Григорий Прокопов в эфире «Радио Крым» заявил, что углубление и расчистка русел превращают реки в каналы.
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