В МВД предупредили, как мошенники обманывают людей с помощью «хомяка»

Две мошеннические схемы по краже средств и уводу аккаунтов Telegram с использованием популярной в мессенджере игры-кликера Hamster Kombat описали специалисты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, 30 июня сообщают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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