В МВД предупредили, как мошенники обманывают людей с помощью «хомяка»

Две мошеннические схемы по краже средств и уводу аккаунтов Telegram с использованием популярной в мессенджере игры-кликера Hamster Kombat описали специалисты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, 30 июня сообщают «Известия».