Китайская экономика завершает третью четверть года с ускорением ВВП до 4,5%, а ставка на интеграцию цифровых и реальных секторов становится главной линией деловой повестки.
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