Финансист Зайченко предупредил Запад о наступлении «каменного века» без энергоресурсов из РФ

Федеральное агентство новостей Отказавшись от российских энергоресурсов, Германия пострадает сама. Таким мнением поделился с каналом «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.
Федеральное агентство новостей Отказавшись от российских энергоресурсов, Германия пострадает сама. Таким мнением поделился с каналом «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.
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