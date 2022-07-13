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Финансист Зайченко предупредил Запад о наступлении «каменного века» без энергоресурсов из РФ

Финансист Зайченко предупредил Запад о наступлении «каменного века» без энергоресурсов из РФ

Федеральное агентство новостей Отказавшись от российских энергоресурсов, Германия пострадает сама. Таким мнением поделился с каналом «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

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