Сбалансированное питание для здоровья суставов: основные принципы и рекомендации

Поддержание здорового веса играет также важную роль в поддержании здоровья суставов. Снижение лишнего веса помогает уменьшить нагрузку на суставы, замедляет их износ и может снижать риск развития хронических заболеваний суставов.
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