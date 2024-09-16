Пожарное депо в районе Коммунарка достроят в 2025 году

В районе Коммунарка ведется строительство пожарного депо на четыре машины. Это происходит в поселке Воскресенское в рамках программы «Безопасный город», которая является частью Адресной инвестиционной программы Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии