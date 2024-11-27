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Лебедев: в Сумской области нанесен удар по военному химпроизводству

Лебедев: в Сумской области нанесен удар по военному химпроизводству

В Сумской области попала под удар территория индустриального парка «Свема», на которой действует военное химпроизводство, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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