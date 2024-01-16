В Минэкономики РТ подвели итоги реализации нацпроектов за 5 лет

С 2019 года Республика Татарстан активно участвует в реализации всех национальных проектов, ориентированных на приоритетные направления: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
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