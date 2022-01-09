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Насколько быстро пингвины должны передавать птенца друг другу, чтобы малыш не погиб

Насколько быстро пингвины должны передавать птенца друг другу, чтобы малыш не погиб

Всего 5 секунд требуется птенцу императорского пингвина, чтобы погибнуть от холода. Именно столько времени есть у его родителей, чтобы передать малыша друг другу.

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