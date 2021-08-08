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В России за сутки выявили 22 866 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 22 866 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 866 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в воскресенье утром в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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