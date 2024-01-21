Шойгу назвал ключевой фактор в отражении украинского контрнаступления

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в поздравлении ветеранов и военнослужащих с Днем инженерных войск отметил ключевую роль, которую сыграли инженерные заграждения в отражении контрнаступления Вооружённых Сил Украины (ВСУ).
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