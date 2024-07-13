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Уроки ОБЖ станут «Основами безопасности и защиты Родины»

Уроки ОБЖ станут «Основами безопасности и защиты Родины»

Прошлым летом издательство «Просвещение» представило новый учебник по этому предмету, куда вошел модуль «Элементы начальной военной подготовки», и с 1 сентября в школах будут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины».

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