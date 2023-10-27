Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела за отстрел двух лосей на территории заказника

В Алтайском крае в Межмуниципальный отдел МВД России «Алейский» с сообщением обратился егерь, который пояснил, что при объезде охотничьих угодий на охраняемой территории Государственного природного комплексного заказника краевого значения «Уржумский» он обнаружил две туши молодых лосей.
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