Житель Алтайского края стал фигурантом уголовного дела за отстрел двух лосей на территории заказника

В Алтайском крае в Межмуниципальный отдел МВД России «Алейский» с сообщением обратился егерь, который пояснил, что при объезде охотничьих угодий на охраняемой территории Государственного природного комплексного заказника краевого значения «Уржумский» он обнаружил две туши молодых лосей.