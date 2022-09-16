"Донбасский метроном": фронтовые стихи участницы событий прозвучат на ЛиТРе-2022

Талантливый российский поэт, лауреат престижной Григорьевской поэтической премии, известная журналистка, военный корреспондент в Донбассе Анна Долгарева примет участие в юбилейном фестивале "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.
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