"Донбасский метроном": фронтовые стихи участницы событий прозвучат на ЛиТРе-2022

Талантливый российский поэт, лауреат престижной Григорьевской поэтической премии, известная журналистка, военный корреспондент в Донбассе Анна Долгарева примет участие в юбилейном фестивале "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.