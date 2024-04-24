Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Псих ненормальный. Зачем ему столько денег?Шойгу отстранил И...
  • Геннадий Бережнов
    МО сегодня, мягко говоря, не вызывает доверия. Ранее зам по тылу украл 1,5 млн. комплектов формы и что - да перестави...Шойгу отстранил И...
  • Надежда Белугина
    Ну, вот, я же писала, что может так повернётся расследование, что кому-то станет стыдно. что он плохо отзывался о При...Стали известны по...

Матвиенко заявила о необходимости объединения нескольких регионов

Матвиенко заявила о необходимости объединения нескольких регионов

Она не назвала конкретные регионы, но намекнула на малочисленные субъекты В России есть группа регионов, которые нуждаются в объединении, но пока что время для этого не пришло, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх