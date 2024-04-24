Матвиенко заявила о необходимости объединения нескольких регионов

Она не назвала конкретные регионы, но намекнула на малочисленные субъекты В России есть группа регионов, которые нуждаются в объединении, но пока что время для этого не пришло, заявила РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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