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Кан хочет продлить контракт с Левандовским. Руководители «Баварии» готовы повысить форварду зарплату

«Бавария» готова продлить контракт с Робертом Левандовским.  Генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан намерен продлить соглашение с польским нападающим и хочет обсудить условия личного контракта.

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